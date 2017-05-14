Аваков пригрозил оголившему зад пранкеру 5 годами тюрьмы

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Украинскому пранкеру, который в финале конкурса "Евровидение" в Киеве, выскочил на сцену и снял штаны, показав 200 миллионам зрителей свой зад, может грозить до пяти лет тюрьмы. Такое наказание Виталию Седюку пообещал глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, сейчас пранкер задержан на 72 часа.

Глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил украинскому пранкеру Виталию Седюку, который оголил зад на сцене финала "Евровидения", пригрозил пятью годами тюрьмы. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Аваков назвал Седюка "идиотом" и сообщил, что он был задержан силами полиции и организаторов конкурса. В настоящее время пранкер задержан на 72 часа. В понедельник суд изберет ему меру пресечения по статье "Хулиганство с отягчающими обстоятельствами".

"А пока этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" - я бы ему не советовал", - добавил глава МВД (стилистика автора сохранена, - прим. редакции).

Накануне в финале конкурса "Евровидение" в Киеве Виталий Седюк выбежал на сцену с флагом Австралии. Обежав выступавшую в этот момент певицу Джамалу, молодой человек снял штаны и показал зрителям свою пятую точку.