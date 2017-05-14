Мимими или Тайная жизнь четвероногих звезд соцсетей

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В последнее время в интернет находится место даже домашним животным. Тузики и Барсики с помощью своих хозяев обзаводятся аккаунтами в соцсетях и начинают собирать лайки не хуже каких-нибудь поп-див или трэвел-блогеров.

Тихон - кот исполинских размеров редкой породы мей-кун. Его лучший друг и сосед по московской квартире Кефир - чистокровный британец. Хозяйка готова с обоих сдувать пылинки. Недавно завела страницу в Instagram, тут же появились 19 тысяч подписчиков. Таких активных, что каждый новый снимок вызывает мгновенную реакцию, отмечает "ТВ Центр".

"У нас уже 137 лайков и несколько комментариев. Где пишут: "Тихон, передай мне привет из телевизора". Пишут, какой он красавец неповторимый", - рассказывает владелица кота Наталья Сидоревич.

Наташа признается: своих котов любит до беспамятства. Но зарабатывать на их популярности пока не решается.

"Мне начали поступать предложения. Я не знаю, как на них реагировать. На что соглашаться, на что нет…", - говорит она.

На этих словах Кефир делает очень большие глаза, мол, конечно, соглашаться. Работа не пыльная, заработок солидный.

На самом деле схема проста: берете своего домашнего питомца, которому не нужен ни грим, ни гонорар. Усаживаете в каком-нибудь милом или необычном месте. Снимаете, тут же выкладываете в интернет. После чего ждёте славы и денег.

Конечно, придётся потрудиться - животные, как правило, неусидчивые. К тому же с ними пускают не во все приличные места. Но нервотрепка, билеты на самолет или поезд и прочие усилия окупятся с лихвой. Еноты и шиншиллы, мопсы и бульдоги обзавелись уже не просто страницами в соцсетях, но еще и собственными сайтами и видео- каналами.

У пса Мэдди, путешествующего по миру со своим хозяином-фотографом, более миллиона подписчиков. Столько же - у самого знаменитого в мире енота по имени Тыковка с Багамских островов. Смотреть на них пользователи готовы бесконечно. Игнорируя людей, какими бы звёздами они себя не называли. Психологи говорят: народ просто устал.

"Вроде сначала это интересно — грязное белье, да? Что он ест, с кем он спит, что у него дома, как его пальцы ног выглядят. Сначала это интересно, а потом это перегружает, и мы не хотим это все знать. А кошечки-собачки не утомляют. Они наоборот — расслабляют", - объясняет психолог Михаил Хорс.

Бигль Мишель давно привыкла к фотосессиям. И слава её не испортила. Один-единственный снимок в инстаграмме сделал её столичной знаменитостью.

"Мишу замечают редакторы журнала, приглашают её на съемку. Потом Мишу приглашают на съемки для оформления одного ресторана", - рассказывает хозяйка Анастасия.

Когда в доме появилась дворняга Муха, предложений стало еще больше. А потом в семье произошло главное - пополнение. Сейчас звездные собаки позволяют семимесячной хозяйке делать всё, что угодно. Страница в Instagram каждый день обрастает все новыми подписчиками, благодаря ей Настя даже начала пристраивать беспородных и бездомных собак. Так что обвинять таких, как она, в личной несостоятельности — глупо и бессмысленно, убеждены эксперты.

Получается, что животные спасают нас всегда и везде. Дома - от усталости и одиночества, в соцсетях - от нападок блюстителей нравственности. Хочется перейти рамки приличия, да пожалуйста!

"Кто-то читает в качестве пародии на светскую гламурную жизнь. Например, если это подается в стиле знаменитого "Кошкиного дома". Ведь кошка из "Кошкиного дома" - это та самая гламурная Перис Хилтон, по сути дела!" – говорит координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

И ведь не поспоришь. Одно дело - выложить свое фото после бурного корпоратива или девичника, рискуя потерять работу с дальнейшей депортацией из города или страны, другое - разместить снимок уставшей свинки или засыпающего ёжика. Животное не ропщет, лайков - тысячи.

Тем временем у Натальи - хозяйки Тихона и Кефира - произошли серьезные сдвиги. В сознании.

"Мне пишут в директ: "Привет, меня зовут кот Вася. Как у тебя дела, Тихон?" И мне приходится отвечать от имени Тихона. Первое время меня это пугало. Но сейчас привыкла и отвечаю котам", - говорит она.

Ничего страшного в этом нет, убеждены психологи. В конце концов, в жизни каждого бывают моменты, когда приятнее общаться не с людьми, а с Кефиром. Хотя бы от имени Ряженки.

Ольга Стрельцова, Марина Глебова, Андрей Талалай, Кирилл Макаров. "ТВ Центр".