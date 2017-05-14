Как командир группы радистов стал художником: история одной Победы

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Главные герои Дня Победы, конечно, ветераны. С одним из них, Юрием Князевым, накануне 9 мая встретилась корреспондент "ТВ Центр" Юлия Богоманшина. Его история увлекательна, как киносценарий — лихие повороты, парадоксы и случайности. Достаточно сказать, что свою военную специальность он однажды сменил на едва ли не самую мирную.

Он знает, как выглядит счастье – яркий солнечный день, и будто купающаяся в нём фигура женщины с ребёнком. Его манера письма чем-то напоминает импрессионистов - богатая и светлая палитра, стремление поймать ускользающее мгновение или настроение только-только наступающего утра.

Он и сам постоянно в движении, отмечает "ТВ Центр". И кто поверит, что художнику Юрию Князеву девяносто лет? У него ведь выставка за выставкой. То в Новом Манеже, то в галерее "На Каширке". Собираясь на открытие, долго сомневается, стоит ли так официально одеваться – костюм, награды, в том числе медаль Ушакова. А ведь такую только настоящим героям-морякам дают. Юнга Северного флота – это про него. Он хоть и родился в Вятке, и моря никогда не видел, все детство о нём мечтал. Когда началась война, учился в седьмом классе. А в 43-м узнал, что открыт набор юнг, и ни секунды не раздумывал. Ни матери, ни сестрам ничего не сказал – боялся, что не отпустят.

"Я, значит, отрезал полбуханки хлеба с нашего запаса, завернул в газету. Не оставил ни записки, ничего. И убежал на вокзал. Там сели и в Архангельск", - вспоминает он.

Его взяли на флот без проблем – все схватывал на лету, сильный, крепкий. Но определили в радисты. Учиться предстояло на Соловках.

"Целый год ходили строевой, на шлюпках учились и грести, и под парусом, в классах сидели, учили Морзе на скорость", - говорит он.

Постоянно несли и боевую вахту – на случай, если фашисты проявят интерес к островам. Но он рвался в Крым - там еще была настоящая война. И признается – то, что увидел в Севастополе сразу после освобождения, осталось в памяти навсегда.

Он и после войны служил на флоте. А потом опять резко изменил судьбу. В Севастополе буквально перед его демобилизацией открылась изостудия. Педагог посоветовал ехать учиться в Москву. В столице он закончил художественное училище, а потом с отличием и Суриковский институт. Мог бы и в скульпторы пойти, но предпочел живопись. В советское время много колесил по стране - выполнял заказы для предприятий и колхозов. Однажды даже конкурс на лучший портрет Ленина выиграл. Эту работу на выставку привезли из Дома Союзов, она теперь там хранится, в собрании.

Он и сейчас не позволяет себе отдыхать. Постоянно в движении. И каждый день в мастерской. Работает над триптихом "Вера, Надежда, Любовь".

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".