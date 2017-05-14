Путин и Земан пошутили про курение и журналистов. Видео

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Президенты России и Чехии Владимир Путин и Милош Земан, а также глава МИД Сергей Лавров обменялись шутками перед началом переговоров в Пекине. Чешский лидер пожаловался на слишком большое количество журналистов, предложив их ликвидировать. Путин в ответ предложил не ликвидировать их, а сократить.

Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан перед началом переговоров в рамках форума "Один пояс — один путь" пошутили по поводу численности присутствующих журналистов. Общаясь с Путиным на русском языке, Земан пожаловался, что их слишком много, передает TVC.RU.

"Надо бы ликвидировать", - заметил чешский президент.

"Ликвидировать не надо. Сократить можно", — с улыбкой возразил Владимир Путин.

Продолжились шутки и в ходе самих переговоров. Приветствуя главу МИД России Сергея Лаврова, Милош Земан обратил внимание на привычку российского министра курить.

"Вы такой же курящий, как и я, но господин президент запрещает курить", - сказал чешский президент.

"Не рекомендую", — уточнил Владимир Путин.

"Это не столько президент, сколько наша Государственная дума запрещает", — поддержал шутку глава МИД.

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