В Москве прошла акция против программы реновации

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Акция против программы реновации прошла на проспекте Сахарова в Москве. По данным столичного главка МВД, в ней приняли участие около пяти тысяч человек.

В Москве прошел митинг против законопроекта о реновации пятиэтажек. По данным МВД, на акцию на проспекте Сахарова собрались около пяти тысяч человек.

Охрану правопорядка обеспечивает полиция и Росгвардия.

Программа реновации в Москве стартовала весной. На смену ветхому и морально устаревшему жилью должно придти новое, построенное по самым современным технологиям. С 15 мая в столице стартует голосование за участие в программе. Под реновацию подпадут только дома, большинство жителей которых проголосуют "за".

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек. По его словам, будет закреплено право граждан выбрать между равнозначным и равноценным жильем. Кроме того, было принято решение о возможности включения в программу реновации общежитий и коммунальных домов коридорного типа.

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Голосование по программе реновации в столице начнется 15 мая