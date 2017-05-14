Порошенко рассказал подробности разговора с Путиным

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Петр Порошенко рассказал, что в ходе последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным обсуждал ситуацию с арестованным в России украинским гражданином Романом Сущенко. Он не указал, когда именно состоялся этот разговор. В России Сущенко обвиняют в шпионаже.

Петр Порошенко в ходе последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным обсуждал судьбу украинского гражданина Романа Сушенко. Об этом сам президент Украины рассказал в ходе пресс-конференции в воскресенье. При этом он не указал, когда состоялся этот разговор.

"Последний мой телефонный разговор с Путиным касался украинских граждан, которые содержаться в российских тюрьмах. В частности, разговор шел об освобождении Романа Сущенко", - приводил слова Порошенко агентство ТАСС.

Гражданин Украины и журналист издания "Укринформ" был задержан в Москве 30 сентября 2016 года во время отпуска. В ФСБ считают, что он является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины и целенаправленно собирал сведения о деятельности Вооруженных сил и Росгвардии.

В марте 2017 года в администрации президента Украины подтверждали информацию СМИ о том, что Петр Порошенко в феврале несколько раз звонил Владимиру Путину. Президенты двух стран обсуждали обострение ситуации в Донбассе, а также "освобождение заложников", в том числе Сущенко.

В конце апреля российские СМИ сообщили о еще одном телефонном разговоре Путина и Порошенко.