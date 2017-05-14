Собянин отреагировал на митинги по программе реновации
Теги: Москва собянин жилье хрущевки
Власти Москвы внимательно отнесутся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах по программе реновации, в том числе и ее противников. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в соцсетях.
Московские власти внимательно отнесутся ко всем заявлениям, прозвучавшим на митингах по программе реновации. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в "ВКонтакте".
"Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы", - говорится в сообщении.
Он добавил, что в ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены.
Программа реновации в Москве стартовала весной. На смену ветхому и морально устаревшему жилью должно придти новое, построенное по самым современным технологиям. С 15 мая в столице стартует голосование за участие в программе. Под реновацию подпадут дома, большинство жителей которых проголосуют "за".
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