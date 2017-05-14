Тиллерсон назвал тяжелой работой улучшение отношений с Россией

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Двусторонние отношения с Россией необходимо вернуть на уровень, отвечающий американским национальным интересам. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его мнению, нынешний уровень взаимодействия Москвы и Вашингтона воспринимается "нездоровым для всего мира".

Отношения между Россией и США остаются на самом низком уровне с окончания холодной войны, и эта ситуация "нездоровая для всего мира". Такое мнение высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью NBC.

Он подчеркнул, что попытка улучшить отношения с Москвой — в интересах американского народа. Восстановление отношений считает важным и президент Дональд Трамп.

"Президент, я думаю, намерен, по крайней мере, сделать усилие в этом направлении. Сможем ли мы их улучшить, еще предстоит увидеть. Это займет время. Это будет тяжелая работа", - добавил госсекретарь.

При этом он вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. По словам Тиллерсона, этому есть документальные подтверждения, и "природа этого вмешательства хорошо понятна США и не только". Госсекретарь отметил, что разбирательство влияния России на выборы также будет играть роль в выстраивании отношения двух стран.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения США во вмешательстве в выборы президента США, в ходе которых победил Дональд Трамп.