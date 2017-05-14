На митинг на проспекте Сахарова пришли 8 тысяч человек

Теги: Москва митинг хрущевки

В митинге противников программы реновации на проспекте Сахарова приняли участие около восьми тысяч человек, сообщили в полиции. Накануне в городе прошли митинги в поддержку реновации жилья.

Около 8 тысяч человек приняли участие в митинге против законопроекта о реновации в Москве. Об этом сообщили в столичном главке МВД. В настоящее время акция завершилась.

По предварительным данным, нарушений в ходе митинга зафиксировано не было. Порядок обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Накануне в Москве прошло несколько митингов в поддержку реновации. Жители ряда районов города призвали власти включить их дома в программу.

Голосование по программе реновации начнется в понедельник, 15 мая, и продлится месяц. Отдать свой голос можно тремя способами. В программу будут включены только те дома, большинство жителей который проголосуют "за".

Читайте также:

Собянин отреагировал на митинги по программе реновации

Собянин предложил дополнительные гарантии жителям сносимых пятиэтажек

Голосование по программе реновации начнется 15 мая