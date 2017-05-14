Голый зад пранкера на "Евровидении" разочаровал Порошенко

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Петр Порошенко разочарован поступком украинского пранкера Виталия Седюка, который выбежал на сцену в финале "Евровидения" и продемонстрировал всему миру свой голый зад. По мнению президента Украины, плохо, когда кто-то таким образом самовыражается.

Петр Порошенко прокомментировал выходку украинского пранкера Виталия Седюка, который снял штаны на сцене во время выступления певицы Джамалы в финале конкурса "Евровидение".

По мнению президента Украины, голый зад молодого человека не испортит впечатление от праздника. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Всегда найдется кто-то, кто выпрыгнет и что-то продемонстрирует, считая, что это свобода. Я думаю, что очень плохо, когда таким образом люди находят возможность самовыражаться. Тут вылазит один зад, который думает, что это то, что мир должен видеть из Украины. Я этим разочарован", - сказал Порошенко.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков навал Седюка идиотом, а сам поступок охарактеризовал как "позор для страны". По его словам, пранкеру может грозить до пяти лет тюрьмы за хулиганство.