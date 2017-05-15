Аналитики Центробанка предупредили о рисках занижения курса рубля‍

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Департамент исследований и прогнозирования Банка России представил аналитическую записку "Валютный курс и конкурентоспособность экономики". Аналитики ЦБ считают, что политика слабой валюты тормозит рост производительности труда.

Департамент исследований и прогнозирования Банка России считает устаревшими попытки конкуренции на мировых рынках за счет занижения курса национальной валюты.

"Опираться на эту политику в средне- и долгосрочной перспективе означает участвовать в гонке на понижение заработных плат с бедными странами с избытком дешевой рабочей силы. Это будет требовать все более сильного занижения реального валютного курса и заработных плат, низких стандартов потребления", - говорится в аналитической записке департамента ЦБ.

Ценовой демпинг и ставка на трудоемкие отрасли приведут к тому, что Россия вступит в гонку низких зарплат наравне с бедными странами с избытком рабочей силы. Таким образом, Россия рискует стать страной с нарастающим технологическим отставанием и снижающимся уровнем жизни. Заниженная валюта создает конкурентные преимущества за счет снижения благосостояния населения, полагают аналитики ЦБ.

В публикации отмечается, что мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин назвал крепкий курс рубля большим риском для российской экономики. Правительство и ЦБ обещали "страховать" рубль от "чрезмерного укрепления".

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