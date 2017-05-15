МИД Украины: у США есть "интересные идеи" давления на Россию

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Глава МИД Украины Павел Климкин по итогам недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у Белого дома есть "интересные идеи" и "реальное желание" оказывать давление на Россию.

США готовы присоединиться к давлению на Россию, об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин по итогам недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. И любые моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции", - передает "Интерфакс" его слова.

Климкин заявил, что у США есть рычаги влияния на Россию, которые нужно использовать совместно со странами ЕС и G7. К этим рычагам относятся политические и экономические санкции.

10 мая в Белом доме состоялась встреча Климкина и Трампа. По словам депутата Верховной рады Андрея Артеменко, Киев заплатил за встречу с президентом США 400 тысяч долларов.

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