Нефть выросла в цене после заявления России и Саудовской Аравии

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Нефть подорожала после совместного заявления России и Саудовской Аравии о готовности продлить действие договоренности о сокращении добычи. Москва и Эр-Рияд заявили о необходимости продлить договоренности стран входящих и не входящих в ОПЕК на девять месяцев.

Цена на нефть марки Brent начали активно расти после заявлений министров России и Саудовской Аравии о перспективах продления договоренностей о сокращении добычи. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов.

К 8:00 цена июльского фьючерса на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 1,57 процента до 51,64 доллара за баррель. Нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожала до 48,62 доллара за баррель.

По итогам минувшей недели цена обеих марок нефти выросла на 3,5 процента. В пятницу Brent подорожала на 0,1 процента, WTI – менее чем на 0,1 процента.

По итогам встречи в Пекине министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выпустили совместное заявление, в котором объявили о готовности продлить соглашение о сокращении нефтедобычи.

"Необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев до 31 марта 2018 года", - говорится в документе.