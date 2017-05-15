Путин пообещал активное участие в проекте "Один пояс — один путь"

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Россия поддерживает проект "Один пояс — один путь" и будет активно в нем участвовать. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "круглого стола" на форуме в Пекине. Вместе с тем, президент заметил, что интеграция на пространстве Евразии должна опираться на общепризнанные правила и выстраивалась прозрачно.

Владимир Путин в Пекине продолжит работу на международном форуме "Один пояс — один путь", передает "ТВ Центр". В понедельник утром президент России выступил на круглом столе, посвященном интеграции в Евразии. По его словам, около 50 стран в Европе и Азии проявляют интерес к сотрудничеству с ЕврАзЭс.

"В целом мы говорим о так называемом большом Евразийском партнерстве. Речь идет о налаживании многосторонней кооперации с участием стран Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств юго-восточной Азии. Имеется в виду создать систему двусторонних и многосторонних соглашений по упрощению регулирования в таких сферах как таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, отраслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллектуальной собственности", - сказал Путин.

Накануне, на открытии саммита, Владимир Путин отметил, что участники форума должны предложить мировому сообществу пример новаторского будущего, основанного на справедливости, равноправии партнёров и уважении их национального суверенитета.

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