В Москве стартовало голосование по реновации пятиэтажек

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В Москве в воскресенье вечером стартовало голосование по программе реновации жилья. Оно запущено на портале "Активный гражданин". C понедельника учёт мнения граждан начнётся и в Многофункциональных центрах. Большинство пожеланий, которые были высказаны ранее, внесены в законопроект, который мэр направил в Мосгордуму. Но дискуссия продолжается. Накануне митинг по вопросам реновации собрал в столице около 8 тысяч человек.

Реновация претендует на статус крупнейшего градостроительного проекта в современной истории России, передает "ТВ Центр". В ближайшие годы столичные власти планируют заменить 25 миллионов квадратных метров некомфортного, устаревшего морально и физически жилья благоустроенными квартирами в современных домах. Главная цель - не допустить превращения пятиэтажек в аварийные, не пригодные для жизни здания. В мэрии обещают учесть мнение каждого москвича. Выразить его горожане смогут тремя способами: в центрах "Мои документы", на портале "Активный гражданин". Также можно принести в МФЦ протокол собрания жильцов. Официально голосование стартует уже в понедельник и продлится месяц. В помощь москвичам при общественной палате создан штаб.

"На следующей неделе в Общественной палате будет сформирован общественный штаб, где будут работать горячая линия для того, чтобы те дома, которые себя не увидели в предварительном списке, смогли получить информационную поддержку и провести общее собрание, проветси его правильно, включиться в программу. Те собственники, которые не хотят участвовать в программе, то это, конечно же, выбор, который тоже должен быть оформлен надлежащим образом, и это мнение должно быть учтено", - говорит председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капремонту Александр Козлов.

Но еще до того как началось официальное голосование горожане поспешили выразить свое мнение на улицах столицы. Всю неделю тысячи москвичей проводили митинги за реновацию. А в воскресенье на проспекте Сахарова состоялось ещё одно согласованное мэрией мероприятие. Нет реновации в Москве на этом митинге говорили даже те, кто участником программы точно не станет ближайшие несколько десятилетий.

Столичные власти ведут разъяснительную работу каждый день. И о том, что без желания жителей дом, в программу включать никто не будет. Ранее в Мосгордуму был внесен законопроект о дополнительных гарантиях для жителей. И о равноценности новых квартир и о денежной компенсации по рыночной цене в случае несогласия собственника с предложенным вариантом. И пункт, развеивающий одно из самых главных опасений москвичей: район проживания остаётся прежним. И чем меньше власти оставляют поводов для сомнений, тем более пугающие формулировки подбирают организаторы подобных мероприятий.

"Проводят с москвичами, как я считаю, просто депортацию, потому что с какой-то стати они должны переезжать в другую квартиру", - возмущается депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Москвичка Динара Якушева попробовала со сцены объяснить, почему она не может больше жить в квартире без горячей воды, в которой нет нормальной ванной. Но, кажется, организаторы митинга на Сахарова тех, кто не считает реновацию депортацией, слушать совсем не готовы. Женщину сначала освистали, затем и вовсе выключили микрофон.

"Уважаемые москвичи, не надо меня освистывать. У нас настолько действительно плохие жилищные условия и мы такие же граждане Российской Федерации, и имеем право на хорошее жилье", - попыталась объяснить женщина.

Дальше — больше. Когда Динара Якушева попыталась в интервью журналистам рассказать в каких условиях живет, и почему поддерживает программу реновации, организаторы настойчиво оттеснили ее от прессы.

Учесть и заявления, прозвучавшие на воскресном митинге, пообещал на своей странице в соцсети мэр Москвы.

"Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены", - заявил Собянин.

Власти обещают включить в программу только те дома, где две трети жителей "за". Предварительные опросы показывают, что что большинство москвичей хотят изменить свои жилищные условия к лучшему. Кстати, изучение общественного мнения на платформе "Активный гражданин" началось даже раньше заявленного дня. Высказать свою точку зрения стало возможным с вечера воскресенья.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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