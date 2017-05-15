Меркель нанесла поражение Шульцу на его политической родине

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Христианско-демократический союз Ангелы Меркель набрал более 34% на выборах в парламент федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия — родине кандидата на пост канцлера Мартина Шульца. Его Социал-демократическая партия набрала 30%.

В Германии после региональных выборов в парламент земли Северный Рейн-Вестфалия, по предварительным данным, лидирует партия Христианско-демократический союз во главе с канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Она набирает 34% голосов. На втором месте - социал-демократы с тридцатью процентами. Это худший их результат в регионе за всю историю. Именно эта федеральная земля является оплотом социал-демократической партии и политической родиной кандидата на пост канцлера ФРГ Мартина Шульца. Так что нынешняя победа ХДС может заметно укрепить позиции Ангелы Меркель.

Выборы в самом густонаселенном регионе Германии уже называют генеральной репетицией голосования в Бундестаг, которое пройдёт в сентябре.