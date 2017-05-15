Спецслужбы предупредили о новой возможной атаке WannaCry

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Британские специалисты предупредили о новых возможных атаках вируса-шифровальщика WannaCry. Он уже заразил более 1,3 миллиона компьютерных систем по всему миру.

Специалисты в области кибербезопасности считают, что более 1,3 миллиона компьютерных систем до сих пор уязвимы перед вирусом WannaCry, с помощью которого в минувшую пятницу была проведена глобальная атака. В понедельник утром она может возобновиться, сообщает "ТВ Центр". Об этом ранее заявил директор Европола Роб Уэйнрайт.

По его данным, вирус уже затронул 200 тысяч пользователей в 150 странах мира. На экранах зараженных компьютеров один и тот же текст: "Важные файлы зашифрованы. Чтобы вернуть доступ, заплатите биткоинами".

В России вирус-вымогатель атаковал системы МЧС, МВД, мобильных операторов, РЖД, Сбербанка и Банка России. В Великобритании взломаны серверы Национальной системы здравоохранения, в Испании энергетические и телекоммуникационные компании.

Один из главных вопросов - кто это сделал. В британских СМИ опять обвинили "русских хакеров". Западных журналистов не остановило даже то, что именно Россия оказалась в эпицентре кибератаки. Вместе с тем, британцы упомянули и американское Агентство национальной безопасности. Бывший его сотрудник Эдвард Сноуден не исключает, что именно эта организация стала разработчиком вирусной программы.

"Вот это да: решение АНБ создать инструменты для атаки на американское программное обеспечение сейчас угрожает жизни пациентов в больницах. Несмотря на предупреждения, АНБ создала опасные инструменты для проведения атак, которые могут поражать западное программное обеспечение, сегодня мы видим, чего это стоило", - написал Сноуден в своем Twitter.

Какую цель преследовали хакеры, пока неизвестно. Но это явно не личное обогащение. По данным интернет-изданий, 12 мая авторы вируса-вымогателя заработали на своих жертвах не многим более сорока тысяч долларов. Между тем, многие специалисты отмечают особенность нынешней атаки - ей подверглись крупные государственные структуры.