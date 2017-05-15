Вулкан Шивелуч выбросил четвертый столб пепла. Видео

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На Камчатке продолжается активность вулкана Шивелуч. За четыре дня он выбросил уже четвертый столб пепла.

На Камчатке вулкан Шивелуч уже три дня подряд выбрасывает столбы пепла. Очередной выброс на высоту 4 километра произошел в понедельник утром, передает "ТВ Центр".

Пепловый шлейф протянулся на восток и не затронул населённые пункты. Тем не менее, для авиации введен "оранжевый" код опасности. Туристическим группам рекомендовано не приближаться к Шивелучу, который проявляет свою активность с мая 2009 года.

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