Макрон нанесет первый визит в качестве президента в Берлин

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Восьмой президент Франции Эммануэль Макрон отправится в понедельник в Берлин. Это его первый официальный визит за рубеж в качестве главы Пятой Республики. Накануне в Елисейском дворце прошла торжественная церемония инаугурации. В своей речи Макрон пообещал ответить на вызовы, стоящие перед его страной.

В Париже было ровно 10 утра, когда кортеж избранного президента подъехал к воротам Елисейского дворца. Торжественный марш дает старт церемонии инаугурации. Флаги, красная дорожка, почетный караул — Эмманюэль Макрон в буквальном смысле в шаге от того, чтобы стать законным хозяином Елисейского дворца. Франсуа Олланд встречает его на крыльце. К торжественной передаче власти все готово, отмечает "ТВ Центр".

Рукопожатие под звуки затворов сотен фотоаппаратов и Олланд с Макроном удаляются в кабинет главы государства. Во дворе успевают поправить красную дорожку. Через час бывший министр экономики и теперь уже бывший президент Франции, наконец, выходят из резиденции.

Момент, пять лет назад обернувшийся для Олланда скандалом, — он так спешил вступить в должность, что даже не стал дожидаться пока Николя Саркози покинет территорию Елисейского дворца. Эмманюэль Макрон ошибки не повторяет. Лишь когда автомобиль Олланда выезжает за ворота, отправляется в зал для торжеств.

Еще недавно в такой выбор Франции невозможно было поверить. 39-летнего Макрона на старте гонки считали аутсайдером. Но удивительно вовремя разгоревшиеся скандалы в стане конкурентов, массовая поддержка прессы, и вот на золотой цепи гроссмейстера ордена Почетного легиона - символе президентской власти - теперь выбито и его имя.

"Настало время для взлёта Франции. Мир ждёт от нас, что мы будем сильными и проницательными. Нам нужна более эффективная Европа, более демократичная, более дипломатичная, поскольку она является инструментом нашей власти и нашего суверенитета. Я буду работать над этим", - пообещал Макрон.

Он официально восьмой президент Пятой Республики. Смущенно улыбается, целует заплаканную жену Бриджит. Первая леди будет одним из его помощников в вопросах образования, что для Франции нонсенс. Но прессу куда больше волнует ее наряд. Голубой костюм от известного дизайнера сильно напоминающий платье, что надевала на инаугурацию Дональда Трампа его супруга Мелания, напишут модные критики. Разве что длину юбки 64-летняя мадам Макрон предпочитает короче.

А в парке Елисейского дворца Макрона уже встречает военный оркестр. "Марсельеза" - в его честь. На которую на другом берегу Сены, у дома Инвалидов отвечают 21-м залпом из пушек.

Эмманюэлю Макрону в этот день, похоже, очень хотелось подчеркнуть статус главнокомандующего. Чтобы возглавить церемонию возложения венков к Триумфальной арке, он пересекает Елисейские поля на военном внедорожнике. Обычно их используют только во время парадов.

Очевидный контраст с бывшим начальником. После 5 лет правления в зачете у Франсуа Олланда, по сути, ни одной успешной реформы, а рейтинг доверия на критической отметке в 13%.

Что сможет сделать Макрон, во многом, будет зависеть от выборов в парламент. Эти выборы во Франции нарушили традиционную передачу власти от правых к левым. Но уходить с политической арены они точно не намерены. Так что созданному Макроном движению придется всерьез бороться за места в Национальной Ассамблее.

Новый президент обязан назвать имя премьер-министра. Кроме того, в графике первый зарубежный визит — в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.