ДТП на Дмитровском шоссе унесло жизни трех человек

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В Москве на Дмитровском шоссе автомобиль Hyundai въехал в мачту городского освещения. В результате ДТП три человека погибли.

В Москве жертвами ДТП стали три человека. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Авария произошла на Дмитровском шоссе в районе дома №165. Автомобиль Hyundai совершил наезд на мачту городского освещения.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир. Еще один пострадавший, пишет РЕН ТВ, скончался по дороге в больницу.

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