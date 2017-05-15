ДТП на Дмитровском шоссе унесло жизни трех человек
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В Москве на Дмитровском шоссе автомобиль Hyundai въехал в мачту городского освещения. В результате ДТП три человека погибли.
В Москве жертвами ДТП стали три человека. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД.
Авария произошла на Дмитровском шоссе в районе дома №165. Автомобиль Hyundai совершил наезд на мачту городского освещения.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир. Еще один пострадавший, пишет РЕН ТВ, скончался по дороге в больницу.
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