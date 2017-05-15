Возбуждено дело о тройном убийстве на юго-западе Москвы

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В Москве мужчина застрелил из охотничьего ружья женщину и ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла в квартире на Ленинском проспекте. Возбуждено уголовное дело.

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в квартире на Ленинском проспекте, сообщает ГСУ СКР по столице.

По данным следствия, мать с дочкой находились в квартире у одного знакомого мужчины. Во время встречи достал охотничье ружье и выстрелил в гостей не менее 2-х раз. От полученных травм женщина и девочка скончались на месте, после чего мужчина совершил суицид.

Тела были обнаружены в ночь на 15 мая. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".

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