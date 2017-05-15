ЦБ отозвал лицензию у московского "Информпрогресса"

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Информпрогресс". Как сообщил регулятор, бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников.

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Информпрогресс", говорится в сообщении регулятора.

Бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Организация не выполнила в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.

Ранее регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.

В соответствии с приказом ЦБ в "Информпрогресс" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

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