Парламентарии предложили сажать за фальсификации на выборах

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В Совете Федерации и Государственной Думе предложили ужесточить наказание за незаконную выдачу и получение избирательных бюллетеней. Парламентарии считают, что за совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору необходимо лишать свободы сроком до пяти лет.

В Совете Федерации предложили ужесточить наказание за махинации на выборах. За незаконную выдачу и получение бюллетеней, совершенные группой лиц по предварительному сговору, могут дать пять лет тюрьмы. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на глав профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса.

Документ может быть внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента после получения отзывов Верховного суда и правительства. Как пояснил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в настоящее время за незаконную выдачу или получение избирательного бюллетеня предусмотрена лишь административная ответственность. Уголовное наказание можно получить за фальсификацию итогов голосования или подделку избирательных документов. Клишас отметил, что законопроект должен повысить прозрачность выборов. По словам главы комитета Госдумы по государственному строительству Павла Крашенинникова, обсуждается введение уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение избирательных бюллетеней.

"Наказание будет предусмотрено как для членов избирательной комиссии, так и для тех, кто незаконно голосовал. По принципу коррупционности - для тех, кто дал, и для тех, кто взял", - сказал он.

По словам Крашенинникова, возможны различные варианты наказания – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительные работы, в случае, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору - лишение свободы до пяти лет.

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