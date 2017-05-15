ЦБ лишил лицензий два московских банка

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Центробанк отозвал лицензию у банка "Интеркоопбанк". Как сообщил регулятор, организация проводила сомнительные операции, связанные с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами. Ранее Банк России лишил лицензии московский "Информпрогресс".

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АКБ "Интеркоопбанк", говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, банк проводил сомнительные операции, связанные с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нарушением требований, предусмотренных статьей "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В соответствии с приказом ЦБ в "Интеркоопбанк" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация занимала 573 место в банковской системе России.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского "Информпрогресса". Как сообщил регулятор, бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников.

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