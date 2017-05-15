Путин утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2030 года

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Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии стратегии экономической безопасности страны до 2030 года. Документ вступает в силу со дня подписания. Указ аннулирует принятую в 1996 году стратегию. Правительству поручено осуществлять мониторинг за состоянием экономической безопасности и ежегодно отчитываться перед президентом.

Утверждена стратегия экономической безопасности России до 2030 года. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года", - говорится в тексте документа.

Глава государства поручил правительству разработать в течение трех месяцев организационные, нормативно-правовые и методические меры по реализации стратегии и обеспечить их выполнение. Также кабмину необходимо обеспечить мониторинг и оценку состояния экономической безопасности, а также осуществлять контроль за реализацией стратегии. Правительство также обязано ежегодно предоставлять президенту отчет о состоянии экономической безопасности страны.

Подписанный президентом указ аннулирует принятую в 1996 году стратегию экономической безопасности. Документ вступает в силу со дня подписания.