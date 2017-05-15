В Крылатском нашли тело зарезанного мужчины
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На западе Москвы обнаружен труп 38-летнего мужчины. На его теле обнаружена колото-резаная рана. Следователи начали проверку.
Московские следователи начали проверку по факту обнаружения трупа мужчины с колото-резаным ранением на западе столицы, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии полиции, тело 38 летнего мужчины обнаружили днем 14 мая на улице Крылатская. Его труп направили в морг на экспертизу.
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