ИГ разрушило античные статуи в Сирии. Видео

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Сторонники "Исламского государства" разрушили античные статуи в древнем городе Дура-Европос на востоке Сирии. В мусульманских СМИ появилось видео, где боевики кувалдами разрушают культурное наследие.

Боевики "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.) уничтожили античные статуи в городе Дура-Европос на востоке Сирии, сообщает телеканал Al Manar со ссылкой на видеоролик.

На записи видно, что террористы кувалдами разбивают античные скульптуры и барельефы. Боевики активно торгуют археологическими памятниками, а те, которые не смогли продать, разрушают.

Ранее в январе террористы "Исламского государства" разрушили фасад древнеримского театра и тетрапилон в Пальмире.

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