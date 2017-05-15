10:03, 15 мая 2017

Как фармацевтика Сирии живет под западными санкциями

Теги:  сирия  Сирийский конфликт  медицина

В Женеву начали прибывать делегации участников шестого раунда межсирийских переговоров, которые начнутся во вторник. Тем временем, власти Арабской республики пытаются восстановить фармацевтическую отрасль страны. Уже многие годы Сирия живет в условиях санкций со стороны западных стран. Они касаются, в том числе и медицины.

На одном из фармацевтических заводов в пригороде Алеппо, который возобновил свою работу сразу после освобождения города от боевиков, побывал корреспондент "ТВ Центра" Тимур Абдуллаев.

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