Как фармацевтика Сирии живет под западными санкциями
Теги: сирия Сирийский конфликт медицина
В Женеву начали прибывать делегации участников шестого раунда межсирийских переговоров, которые начнутся во вторник. Тем временем, власти Арабской республики пытаются восстановить фармацевтическую отрасль страны. Уже многие годы Сирия живет в условиях санкций со стороны западных стран. Они касаются, в том числе и медицины.
На одном из фармацевтических заводов в пригороде Алеппо, который возобновил свою работу сразу после освобождения города от боевиков, побывал корреспондент "ТВ Центра" Тимур Абдуллаев.