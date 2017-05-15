Как фармацевтика Сирии живет под западными санкциями

Теги: сирия Сирийский конфликт медицина

В Женеву начали прибывать делегации участников шестого раунда межсирийских переговоров, которые начнутся во вторник. Тем временем, власти Арабской республики пытаются восстановить фармацевтическую отрасль страны. Уже многие годы Сирия живет в условиях санкций со стороны западных стран. Они касаются, в том числе и медицины.