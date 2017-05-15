Россияне перестали воспринимать Турцию как врага

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Россияне перестали воспринимать Турцию как враждебное государство. По данным социологов, в 2016 году 70% граждан России оценивали российско-турецкие отношения как враждебные. Сейчас с этой оценкой согласны 28% россиян. Почти половина опрошенных высказалась за развитие сотрудничества с Турцией.

Россияне перестали воспринимать Турцию как враждебное государство. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По информации ВЦИОМ, в 2016 году 70 процентов опрошенных оценивали российско-турецкие отношения как "напряженные" или "враждебные". В настоящее время с такими оценками согласны 28 процентов респондентов. Эксперты полагают, что мнение россиян поменялось в связи с последними встречами лидеров двух стран.

За год количество граждан, оценивающих отношения России и Турции как враждебные снизилось с 23 до 4 процентов. Напряженными отношения двух стран считают 24 процента опрошенных, тогда как год назад доля таких людей составляла 47 процентов. Тем не менее, в общей сумме число положительных оценок российско-турецких отношений уступает отрицательным. Так добрососедскими отношения России и Турции считают 8 процентов опрошенных, дружескими – 6 процентов, довольно теплыми – 5 процентов.

В то же время, социологи считают, что перелом в общественном сознании все же произошел – 49 процентов опрошенных полагают, что странам необходимо поддерживать и развивать сотрудничество, несмотря на существующие противоречия. Доля россиян, выступающих за политику изоляции в отношении Турции, за год сократилась с 35 до 12 процентов.

"Попытки руководства обеих стран развязать сложные узлы создают условия для позитивного поворота российского общественного мнения по "турецкому вопросу", - отметил глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

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