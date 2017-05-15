Запущенная КНДР ракета способна нести ядерный боезаряд

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Северокорейские СМИ подтвердили, что КНДР накануне запустила баллистическую ракету средней дальности нового типа. По заявлениям Пхеньяна, она способна нести "крупную тяжелую ядерную боеголовку".

Пхеньян объявил, что прошедшее накануне испытание баллистической ракеты средней дальности было успешным. "Хвансон-12" относится к новому типу вооружений, сообщают северокорейские СМИ.

Пуск в сторону Японии был произведён с полигона на северо-западе страны, напоминает "ТВ Центр". Ракета пролетела около 700 километров и через 23 минуты после старта упала в Японское море. Испытания осудили в США, Японии и Южной Корее. Российские системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности.

Мировое сообщество уже заявило, что своими действиями Пхеньян нарушил сразу несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Во вторник Совбез проведет очередное экстренное заседание. Однако лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым готовиться к новым испытаниям.