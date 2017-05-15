На Урале дети отравились найденным в лесу лекарством от бронхита

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На Урале шесть детей госпитализированы с признаками медикаментозного отравления. Они нашли лекарство от бронхита во время совместной прогулки без взрослых в лесу и употребили препарат.

В селе Большое Трифоново Свердловской области шесть детей отравились найденным в лесу медицинским препаратом. По данным региональной прокуратуры, они находились в лесополосе без сопровождения взрослых.

Во время прогулки дети нашли и употребили лекарства бронхолитического действия. Впоследствии они были госпитализированы с признаками медикаментозного отравления. Как сообщает ведомство, угрозы жизни несовершеннолетних нет, дети находятся под наблюдением врачей.

"Будут проверены условия проживания несовершеннолетних, дана оценка проведенной предупредительной работы органами профилактики, а также установлены причины нахождения несовершеннолетних без присмотра родителей. Кроме того, будут устанавливаться обстоятельства нахождения медицинских препаратов с истекшим сроком годности в лесополосе возле села Большое Трифоново", - заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава, состояние детей удовлетворительное.

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