В Москве скончалась народная артистка России Ирина Карашева

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Народная артистка России и участника Великой Отечественной войны Ирина Карташева скончалась на 95-м году жизни после продолжительной болезни.

На 95-м году ушла из жизни народная артистка России и участница Великой Отечественной войны Ирина Карташева, говорится в сообщении на сайте театра имени Моссовета.

По информации театра, она скончалась 14 мая из-за продолжительной болезни. О времени и месте прощания с артисткой будет известно позднее.

Карташева известна зрителю по таким спектаклям, как "Король Лир" и "Отелло" Шекспира, "Дядя Ваня" Чехова и др. Дублировала около 300 фильмов - "Римские каникулы", "Чисто английское убийство" и др. Участвовала в озвучке многих мультфильмов, например,"Кентервильское приведение", "Подарок для самого слабого", "Так сойдет". Награждена Орденом Дружбы (1998) и Орденом Почета (2008).

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