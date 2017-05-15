Американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии

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Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведывательный полет вблизи российских военных баз в Сирии. По данным западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, самолет длительное время летал вдоль сирийского побережья, где расположены военно-морская база России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим.

Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российских военных баз в Сирии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

По их данным, американский самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. В течение долгого времени он летал вдоль сирийского побережья, где расположены военно-морская база России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим.

По мнению западных наблюдателей, разведывательный полет был связан с заходом грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и заходом судна Rukia II под флагом Тувалу в Латакию. Корабли якобы должны были доставить в Сирию партию оружия из Новороссийска.

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