Собянин: любое решение москвичей по реновации будет учтено

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В Москве стартовало голосование по программе реновации. Начиная с 15 дня и до 15 июня жильцам старых пятиэтажек предстоит решить - будет ли их жильё включёно в список расселения. Мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях заверил, что любое решение по программе реновации будет учтено.

4566 домов, 25 миллионов квадратных метров жилья и десятки тысяч человек, которые многие годы живут в квартирах, где все трубы прогнили, а стены такие сырые, что штукатурка обваливается. Это – программа реновации в цифрах. В понедельник, 15 мая, начинается масштабное голосование, которое позволит многим москвичам начать новую жизнь, сообщает "ТВ Центр".

"Ситуация, она не выдуманная. Речь идёт, действительно, о предаварийном жилом фонде Москвы, который физически и морально устарел. Мы провели огромную работу, провели консультации жителей, поквартирные опросы, провели технический анализ этих домов", - заявляет Сергей Собянин.

Способов проголосовать два. Первый – отдать голос на сайте "Активный гражданин". Нужно ввести личные данные и ответить, "за" вы или "против" включения вашего дома в программу реновации. Второй способ – проголосовать в любом из центров госуслуг "Мои документы".

Для тех, кто всё ещё не решил, какой ответ выбрать, кто сомневается, Общественная палата создаёт специальный штаб.

Всю прошлую неделю жители пятиэтажек проводили митинги. Одни переживали, что их дома не вошли в предварительный список. Другие требовали их из этого списка исключить. Как люди, которые собрались в воскресенье на проспекте Сахарова. Удивительно, но "нет реновации в Москве" на этом митинге кричали даже те, кто участником программы точно не станет. Возможно, никогда.

— Я живу на Осеннем бульваре дом 12 корпус 10.

— Какой это дом? Это "хрущевка"?

— Нет, это не "хрущевка". Крылатское — это многоэтажная застройка. Я пришла высказать своё "против", потому что закон сырой, закон неподготовленный.

Женщина, видимо, великодушно переживает за других. А что касается законопроекта, который она называет "сырым", то власти на всех уровнях много раз повторяли: документ не будет принят, пока в нём не учтут все гарантии для москвичей. Уже точно известно: жители пятиэтажек переедут в дома, расположенные в том же районе. А те, кто захочет получить взамен старой квартиры не новую, а компенсацию по рыночной стоимости, смогут сделать это без проблем. Но чем чётче власти отвечают на вопросы о программе реновации, тем более пугающие формулировки подбирают организаторы мероприятий, подобных тому, что прошло на проспекте Сахарова.

Над теми москвичами, которые объясняли со сцены, почему они "за" реновацию, просто смеялись. Москвичка Динара Якушева едва не сорвала голос в попытке перекричать толпу, пока рассказывала, в каких чудовищных условиях живёт. Вдруг женщине просто отключили микрофон. И это организаторы назвали "давайте выслушаем и другую сторону". А когда Якушеву заметили рядом с журналистами, организаторы настойчиво оттеснили ее от прессы.

Этой многочисленной группе женщин тоже попытались указать на выход. И всем видом демонстрировали: вам здесь не рады. Вот такой плюрализм мнений.

— Наши дети никогда не мылись в ванной комнате, мы проживаем много лет, мы очень ждали эту программу. И позор нашему мегаполису, что у нас до сих пор бараки, а вы все против нашего переселения!

— Уходите. Это не ваш митинг.

— Не трогайте меня.

— Это не ваш митинг. Мы вас не звали!

— Я имею право здесь стоять. Где хочу, там и стою.

Мэр Москвы пообещал, что заявления, прозвучавшие на воскресном митинге, будут обязательно учтены.

"Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены", - написал он на своей странице в соцсетях.

В программу реновации войдут только те дома, где "за" проголосуют минимум две трети жителей. Предварительные опросы показывают - большинство москвичей хотят изменить свои жилищные условия к лучшему.

Евгения Карих, Лилия Акиньшина, Сергей Давидяк. "ТВ Центр".

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