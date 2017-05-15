Плавучие опоры для перевозки арок Крымского моста вывели на воду

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В Керченском проливе вывели на воду понтоны для перевозки арок Крымского моста. Это один из самых сложных этапом строительства сооружения.

Строители моста через Керченский пролив готовятся к самому сложному этапу - возведению арочных пролетов на месте фарватера. Об этом сообщает "ТВ Центр". На заводах Объединенной судостроительной корпорации спустили на воду понтоны, из которых сформируют плавучие опоры. С их помощью собранные на берегу огромные конструкции доставят в центр пролива, поднимут на высоту 35 метров и установят на бетонные опоры. Российские специалисты впервые будут проводить эту уникальную операцию. Длина арок почти 230 метров, а максимальный вес железнодорожных пролетов 6 тысяч тонн.