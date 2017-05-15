Тигра Владика выпустили в дикую природу. Видео

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Знаменитого амурского тигра по кличке Владик выпустили на волю в национальном парке Приморского края. Он стал известным полгода назад, когда покинул тайгу и отправился на прогулку по Владивостоку. После прохождения реабилитации на зверя надели ошейник с GPS-модулем, благодаря которому специалисты смогут отслеживать его перемещения.

Как и полагается хозяину тайги, тигр по кличке Владик не терпит чужих на своем участке. Вычислить дикую кошку сейчас специалистам не просто. Зверя почти не видно в зеленых деревья. Поэтому попасть в него и обездвижить можно только во время таких выпадов.

"Мы предполагали, что он опасается людей, но не ожидали, что настолько. По поведению у него было поведение самки. Он достаточно долго прятался в кустах. Мы ждали, когда он выйдет на открытую площадку, чтобы не нанести ему травм. Все прошло удачно — шприц попал в то место, в которое нужно", - рассказывал директор Дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Полгода назад этот 120-килограммовый самец забрел во Владивосток, напоминает "ТВ Центр". Ни на кого не напал, но изрядно напугал горожан своим присутствием. Возле города хищник гулял около двух с половиной недель. Питался собаками. Специалисты приняли решение отловить дикого зверя и заселить его в центр реабилитации.

"Самый главный критерий, по которому мы его оценивали - это то, что он боится человека. Все думали, как так тигр в городе, и как же он будет себя дольше вести. Но его поведение показало, что он все-таки случайно забрел в город", - говорит старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

На время реабилитации для Владика составили специальный рацион. Он питался только живыми кормами. Сам добывал себе кабанов и оленей. Специалисты не сомневаются, что зверь будет успешно охотиться и на воле.

Глухую тайгу Приморского края, почти за 700 километров от Владивостока, выбрали новым домом для Владика неслучайно. В национальном парке "Бикин" хорошая кормовая база, больше вероятности, что тигр не попадет под браконьерскую пулю. Кроме того, предполагается, что хозяин тайги может вытеснить из тех мест волков.

"Волк в дикой природе для Приморья - это страшно. Это животное, которое обладает серьезными возможностями хищничества. Неконтролируемого. Если тигр убил, он на этой добыче может жить неделю, то волк идет и убивает дальше. Это больная нагрузка на дикую природу. Поэтому это такой эксперимент — заселение туда тигра сработает на вытеснение волков?" – объясняет руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

На хищника, как и на всех тигров, которых выпускают на волю после реабилитации, надели ошейник в GPS-передатчиком. Поэтому за жизнью Владика в дикой природе специалисты смогут наблюдать онлайн.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.