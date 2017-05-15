Московский НПЗ перестал принимать нефть из-за нештатной ситуации

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Московский нефтеперерабатывающий завод 14 мая прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за нештатной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь компании "Транснефть" Игорь Демин. Деталей он не привел.

На Московском нефтеперерабатывающем заводе возникла нештатная ситуация, из-за которой предприятие временно прекратило прием и сдачу готовой продукции, сообщил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

По его словам, перебои в работе наблюдаются у Пермского нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" и у завода "Танеко" в Нижнекамске.

Как пишет "Интерфакс", ограничения в работе НПЗ в Перми действуют из-за последствий пожара, произошедшего на заводе в начале мая. Ограничения на работу НПЗ в Нижнекамске введены из-за проведения на заводе капитального ремонта. Планировалось, что с 12 мая прием нефти возобновится, однако этого не произошло.

Московский НПЗ обеспечивает около 40% рынка топлива в регионе. Завод расположен в районе Капотня на юго-востоке Москвы.

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