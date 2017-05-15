Напугавший москвичей трехметровый питон умер в Московском зоопарке

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Найденный накануне на Дмитровском шоссе трехметровый питон умер в Московском зоопарке. Накануне москвичи обнаружили рептилию около мусорных баков, а затем передали в зоопарк.

Трехметровый питон, которого нашли около мусорного бака в одном из дворов на севере столицы, скончался в Московском зоопарке, об этом сообщает агентство "Москва".

"Питон скончался сегодня утром", - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Ранее сообщалось, что во дворе на Дмитровском шоссе около мусорных баков москвичи обнаружили трехметрового питона. Рептилию привезли в столичный зоопарк, где оказали квалифицированную помощь. Однако, по словам врачей, состояние змеи было плохим.

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