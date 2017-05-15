Проверку на "звездность" не прошли 100 московских гостиниц

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Сто московских гостиниц "пририсовали" себе звезды. К такому выводу пришел столичный департамент спорта и туризма в ходе проверки перед ЧМ-2018.

Сто московских отелей завысили категорию в системах онлайн-бронирования. О масштабной проверке перед ЧМ-2018 отчитались в столичном департаменте спорта и туризма.

Часть гостиниц уже исправила информацию о себе, а с теми, кто этого пока не сделал, ведется работа, передает mos.ru.

Чаще всего категорию завышали отели без звезд. При этом в основном гостиницы приписывают себе лишние звезды непреднамеренно. Как правило, нарушения связаны с тем, что многие отели после процедуры классификации не успевают поменять категорию звездности на сайте бронирования.

Информация о нарушителях будет передана в ФАС, если они откажутся изменить сведения добровольно. Гостиницы, завышающие категорию на сайтах бронирования, нарушают федеральный закон "О защите конкуренции", напомнили власти Москвы.

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