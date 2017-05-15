В Башкирии задержали предполагаемого вербовщика ИГ

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Сотрудники ФСБ задержали в Башкирии 32-летнего местного жителя. Его подозревают в вербовке жителей региона в деятельность запрещенной в России группировки "Исламское государство" и содействии их выезду в Сирию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело статье "Содействие террористической деятельности".

В Башкирии задержали предполагаемого вербовщика террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, задержанным оказался 32-летний житель Дюртюлинского района. Его подозревают в содействии ИГ, в частности он "вовлекал жителей региона в деятельность террористической организации и содействовал их выезду в Сирию".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело статье "Содействие террористической деятельности". В настоящее время он помещен под стражу.