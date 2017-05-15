Грузовик сбил женщину с двумя детьми на востоке Москвы
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Водитель грузовика совершил наезд на женщину с двумя детьми, их госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
На востоке Москвы водитель грузовика сбил трех пешеходов, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГИБДД по столице.
ДТП произошло на улице Халтуринская. Водитель грузовика совершил наезд на женщину с двумя детьми. Им потребовалась медицинская помощь.
По данным ГИБДД, водитель грузовика находится на месте ДТП.
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