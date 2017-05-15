Фигурантом дела об убийстве в Москве стал сотрудник МИД

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В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что фигурантом дела об убийстве двух человек в Москве стал сотрудник ведомства. Ранее СКР возбудил дело по данному факту. По версии следствия, женщина с дочкой находились в гостях у старого знакомого, который во время встречи достал охотничье ружье и выстрелил в них, после чего покончил с собой.

Убийство двух человек в Москве совершил сотрудник Министерства иностранных дел. Об этом сообщил РБК со ссылкой на департамент информации и печати МИД.

"Нам известно о трагедии с сотрудником МИДа. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела об убийстве. По версии следствия, мать и дочь находились в квартире у знакомого мужчины. Во время встречи тот достал охотничье ружье и выстрелил в гостей не менее двух раз. От полученных травм женщина и девочка скончались на месте, после чего мужчина покончил с собой. СМИ сообщили, что убитые могли быть женой и дочерью убийцы.

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