Путин назвал причины нервозности в мировой экономике

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Внутриполитическая борьба в США, Brexit и другие вопросы создают нервозность в экономике в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине. По его словам, стабильность в экономику внесет проект "Один пояс — один путь".

Продолжающаяся внутриполитическая борьба в США создает политическую и экономическую напряженность в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине, где проходит форум "Один пояс — один путь". Кроме того, нервозность к экономику в мире вносит Brexit и другие вопросы.

"В Соединенных Штатах продолжается, как мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создает определенную нервозность не только в политике, но и в экономике. И у Евросоюза, как вы знаете, еще много проблем. И, конечно, безусловно, очень востребованы сегодня сигналы, которые бы давали надежду на какую-то стабильность, и в этом смысле китайская инициатива очень своевременна и полезна", - приводит слова Путина агентство "Интерфакс".

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