Сбивший инспектора ДПС в День Победы депутат стал фигурантом дела

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Депутат Народного Хурала Бурятии Сергей Мезенин стал фигурантом дела о применении насилия в отношении представителя власти. Речь идет о конфликте, который произошел 9 мая между ним и сотрудником ДПС. Мезенин на автомобиле совершил наезд на инспектора, чтобы попасть на перекрытую улицу.

В Бурятии депутат парламента стал фигурантом уголовного дела после того, как сбил сотрудника ДПС на 9 мая. Сергея Мезенина подозревают в применении насилия в отношении представителя власти, передает ТАСС.

По данным республиканского управления Следственного комитета, 9 мая депутат подъехал к участку улицы в центре города, движение по которому в связи с празднованием Дня Победы было перекрыто. Сотрудник ДПС не позволил ему проехать, преградил путь автомобилю.

"Однако депутат, игнорируя законный запрет сотрудника полиции, продолжил движение вперед и совершил наезд на представителя власти", - сообщили в СК.

Мезенин заявил, что спешил выехать из города, чтобы успеть к митингу, проходившему в Прибайкальском районе. При этом проезд к выездной дороге в это время был открыт по другим улицам.

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