Путин выступил против расширения клуба ядерных держав
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Владимир Путин заявил, что Россия выступает категорически против расширения клуба ядерных держав. В частности, по словам президента, он не поддерживает развитие северокорейской ядерной программы.
Россия выступает категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счет КНДР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского президента Владимира Путина.
"Хочу подтвердить, что мы категорически против расширения клуба ядерных держав", - сказал он, комментируя вопрос о ракетных испытаниях в КНДР.
Ранее северокорейские СМИ подтвердили проведение накануне испытаний баллистической ракеты средней дальности нового типа. Пхеньян заявил, что новая ракета способна нести "крупную тяжелую ядерную боеголовку".
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