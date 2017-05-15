Путин выступил против расширения клуба ядерных держав

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Владимир Путин заявил, что Россия выступает категорически против расширения клуба ядерных держав. В частности, по словам президента, он не поддерживает развитие северокорейской ядерной программы.

Россия выступает категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счет КНДР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского президента Владимира Путина.

"Хочу подтвердить, что мы категорически против расширения клуба ядерных держав", - сказал он, комментируя вопрос о ракетных испытаниях в КНДР.

Ранее северокорейские СМИ подтвердили проведение накануне испытаний баллистической ракеты средней дальности нового типа. Пхеньян заявил, что новая ракета способна нести "крупную тяжелую ядерную боеголовку".

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