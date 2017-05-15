Путин назвал спецслужбы США источником "вируса-вымогателя"

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Владимир Путин обвинил спецслужбы США в хакерской атаке, которая затронула миллионы компьютерных систем по всему миру. Президент отметил, что вирусная атака не нанесла ущерба российским ведомствам, но ситуация является тревожной.

Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы США в кибератаке на компьютерные системы по всему миру, которая произошла в минувшую пятницу, сообщает "Интерфакс".

"Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило, сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое", - сказал Путин.

Он сообщил, что вирусная атака не нанесла ущерба российским ведомствам и предложил США вернуться к вопросу о заключении соглашения по кибербезопасности.

Ранее британские СМИ обвинили в киберпреступлении "русских хакеров". Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден полагает, что за этим стоит АНБ.

12 мая по всему миру прокатилась волна хакерских атак на компьютерные системы. Авторы специально созданного "вируса-вымогателя" требовали от своих жертв деньги за восстановление работы поврежденных систем.

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