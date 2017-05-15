Путин одобрил отказ от участия в "Евровидении"
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Нынешние украинские власти не в состоянии проводить такие мероприятия, как "Евровидение", поэтому Россия поступила правильно, отказавшись от участия в конкурсе. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, все желающие могли посмотреть конкурс в интернете.
Отказ от участия России в конкурсе "Евровидение" на Украине был правильным. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.
"Думаю, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, поступили правильно, отказавшись от участия, потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятие подобного рода", - приводит слова президента агентство "Интерфакс".
Путин добавил, что желающие посмотреть "Евровидение", могли сделать это в интернете.
Финал конкурса "Евровидение" прошел в Киеве 13 мая. Россия не принимала в нем участие, поскольку Украина отказалась пустить в страну российскую участницу Юлию Самойлову из-за ее выступления в Крыму.
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