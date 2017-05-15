В Ростове-на-Дону установили памятник героям ВОВ с ошибкой в надписи

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В Ростове-на-Дону установили памятник Советскому солдату с опечаткой в надписи. Монумент, торжественно открытый 8 мая, состоит из трехметровой фигуры солдата, постамента и двух пилонов.

В Ростове-на-Дону на территории Кумженского мемориала установили памятник героям ВОВ с опечаткой в надписи. Судя по фото, из слова "героический" пропала буква "и". В администрации города уже пообещали исправить ситуацию.

"Ошибку заметили лишь через несколько дней. Видимо, во время открытия никто не вчитывался в столь важную надпись, все были заняты лишь торжественными мероприятиями в честь Дня Победы. Однако, когда шумиха утихла и праздник прошел, жители Ростова увидели, что в слове "героически" нелепо пропущена буква "и", - пишет местное издание Privet-Rostov.ru.

Памятник изготовили за счет средств Российского военно-исторического общества в рамках программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы". Монумент, открытый 8 мая, состоит из фигуры солдата, постамента и двух пилонов.

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