Путин пожаловался на расстроенный рояль в резиденции Си Цзиньпина

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Президент России Владимир Путин рассказал журналистам про свою игру на рояле в ожидании встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. По словам главы государства, он не ожидал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков опубликует эту запись. Кроме того Путин отметил, что рояль был сильно расстроен, из-за чего играть на нем было очень сложно.

Владимир Путин рассказал о сложности игры на расстроенном рояле. Глава государства прокомментировал журналистам видеозапись, на которой он играет на инструменте в ожидании встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно, даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера", - рассказал Путин.

Президент также отметил, что для него стало неожиданным опубликование этого видео. По словам Путина, он считал, что Дмитрий Песков снимает для личного архива, однако запись была обнародована.

"Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел", - сказал президент.

Накануне президент России Владимир Путин перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине сыграл на рояле. Глава государства исполнил музыку из песен "Московские окна" и "Город над вольной Невой".

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