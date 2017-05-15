Порошенко пришлось оправдываться за сына в майке с надписью Russia

Теги: Украина европа порошенко

Соединённые Штаты готовы давить на Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявляют в МИД Украины. В Киеве по-прежнему считают Москву угрозой номер один. И с радостью восхваляют Евросоюз, с которым у страны теперь безвизовый режим. По несогласным буквально готовы открыть огонь.

В День Европы праздничные гуляния на Украине затмил разгул безнаказанности. В Днепропетровской области устроили расправу над таксистом. Вместо оплаты за поездку ему прострелили обе ноги за то, что отказался прославлять Украину, передает "ТВ Центр".

Пассажиром, открывшим огонь по людям, оказался охранник депутата Дмитрия Яроша. От такого поспешили откреститься даже радикалы из запрещенного в России "Правого сектора". А вот полиция задерживать стрелка не спешила, наоборот, охраняла от толпы.

У МВД Украины в тот день явно были дела поважнее. В Киеве советник главы ведомства Илья Кива чуть не устроил погром в магазине. На чеках за продукты он обнаружил надпись, согласно которой, Донбасс рулит, а вот президент Порошенко *****.

"Идет фактически пособничество сепаратизму, идет фактически антиукраинская пропаганда. И это все происходит в центре Киева", - восклицает Кива.

Но власть в разгаре праздника диверсию не заметила. Мэр Киева Виталий Кличко в это время отплясывал на Софийской площади под песни Бритни Спирс. Ведь на Украине, как известно, "кто не скачет - тот москаль". Впрочем, в танцах Кличко не новичок - пару лет назад, тоже в День Европы, делал на сцене зарядку.

Сама Украина прогибается, как может. За пределами ЕС это единственная страна, которая отмечает День Европы. Хотя находится на грани дефолта. Супруга президента Марина Порошенко даже стала подрабатывать на ТВ, вслед за Виталием Кличко первая леди подает по утрам спортивный пример. Вряд ли ее упражнения помогут пополнить государственную казну. Поэтому, кроме как преданностью, платить Евросоюзу больше нечем.

"Наша славная молодежь из Киева, Луганска, из Львова в 2013 году подняла европейский Майдан. Майдан, который засвидетельствовал искреннее желание украинского народа двигаться в Европу, изменять страну, принимать и подписывать ассоциацию с Европейским союзом. И этот путь этих молодых людей был сразу же поддержан миллионами украинцев", - говорит Порошенко.

Вот только сын Петра Порошенко, который уже в Европе, идет другим путем, судя по футболке с надписью "Россия". Глава Украины теперь уверяет, что это одежда приятеля, а с сыном якобы проведена воспитательная беседа. Но, видимо, быть отцом получается пока не лучше, чем главой государства. Как заявил сам Порошенко на ежегодной пресс-конференции, своей работой на посту президента он недоволен.

Борис Иванин, Алексей Платонов, "ТВ Центр".